Dortmund: Schlotterbeck mit Saison-Aus

Laut BVB wird Innenverteidiger Schlotterbeck "in der aktuellen Saison in keinem Wettbewerb mehr zur Verfügung stehen". Am Mittwoch (21.00 Uhr) tritt der BVB in der Champions League beim FC Barcelona zum Viertelfinal-Hinspiel an. Am Samstag steht der "deutsche Clasico" mit dem Spiel beim FC Bayern an.