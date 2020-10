Als die Niersteiner noch vor dem Beschluss des Verbandes ein Spiel wegen gesundheitlicher Bedenken verlegen wollten, der Gegner dies aber ablehnte, traten die Niersteiner nicht an. Die Konsequenz: Das Spiel wurde als verloren gewertet, von einer möglichen Geldstrafe sah der Verband wegen der besonderen Situation ab. Zahlen musste der Verein die grundsätzlich anfallenden Kosten für Urteilsgebühr und das Verfahren an sich aber trotzdem - in dem Fall 55 Euro. Und: Vor der Aussetzung war es so, dass dem Verein bei weiteren Absagen - etwa wieder wegen der Sorge um die Gesundheit - gar ein Zwangsabstieg gedroht hätte.