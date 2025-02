Noko: Armbruster siegt und holt Weltcup-Führung

Nathalie Armbruster hatte schon am Samstag als erste deutsche Kombiniererin im Weltcup den Sieg geholt.

Nathalie Armbruster hat ihr traumhaftes Wochenende mit dem Gewinn des begehrten Seefeld-Triples gekrönt. Die 19-Jährige, die am Samstag als erste deutsche Kombiniererin im Weltcup gewonnen hatte, war auch 24 Stunden später nicht zu schlagen und holte überlegen die erstmals auch an Frauen vergebene Trophäe. Als i-Tüpfelchen übernahm sie als erste Deutsche die Führung im Gesamtweltcup.

Nathalie Armbruster hat für den ersten Sieg einer deutschen Kombiniererin in der Geschichte des Weltcups gesorgt. Die 19-Jährige gewann die zweite Etappe des Seefeld-Triples.

Armbruster mit starkem Sprung

Armbruster ging nach einem erneut starken Sprung auf 97,0 m mit einem deutlichen Vorsprung von 53 Sekunden auf Doppel-Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen in die Loipe. Dort baute sie ihre Führung aus, im Ziel lag sie 1:24,3 Minuten vor der Norwegerin. Dritte wurde Haruka Kasai (Japan). Nicht am Start war die am Samstag disqualifizierte Seriensiegerin Ida Marie Hagen aus Norwegen.