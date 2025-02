Nathalie Armbruster: "Ein Leben am Limit" | Nordische Kombi

Nathalie Armbruster, geboren am 2. Januar 2006 in Kniebis, ein Stadtteil von Freudenstadt im nördlichen Schwarzwald. Dort wohnt die Schülerin im Haus ihrer Eltern. Armbruster ist eine erfolgreiche nordische Kombiniererin. Sie ist Junioren-weltmeisterin und gewann bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2023 in Plancia zwei Silbermedaillen. Am vergangenen Wochenende siegte sie in Seefeld als erste deutsche Kombiniererin bei einem Weltcup-Rennen und sichert sich schließlich auch das erstmals ausgetragene Seefeld-Triple. Im Frühjahr macht sie ihr Abitur.