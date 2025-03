Noko vor dem Olympia-Aus? Kombinierer kämpfen um Existenz

In der kommenden Weltcup-Saison ist in der Nordischen Kombination die Einführung von Sprint-Wettbewerben nach dem Vorbild des Langlaufs geplant, auch ein Teamsprint wird getestet. Zudem verweist der Ski-Weltverband darauf, dass die Zahl der teilnehmenden Nationen bei den Frauen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sei.

Auf der Minusseite steht allerdings der Weltcup-Kalender in diesem Winter mit nur acht Wochenenden für die Männer. Weniger waren es zuletzt vor 14 Jahren. Bei den Frauen sieht es noch düsterer aus: Sie haben nur sechs. Bei der WM dürfen sie keinen eigenen Teamwettbewerb austragen – es gibt einfach zu wenige Nationen mit vier leistungsfähigen Kombiniererinnen.