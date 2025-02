Nordische Kombination: Armbruster und Geiger feiern Siege

Nathalie Armbruster hat ihre Führung im Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen ausgebaut. Die 19-Jährige feierte den nächsten Sieg, diesmal in Otepää.

Die deutschen Kombinierer und Kombiniererinnen reisen mit viel Selbstvertrauen zu den nordischen Ski-Weltmeisterschaften nach Norwegen. Bei der Generalprobe für die Titelkämpfe, die am 26. Februar in Trondheim beginnen, stellte das deutsche Team durch die Siege von Vinzenz Geiger und Nathalie Armbruster erneut seine Stärke unter Beweis.

Drei Deutsche unter den besten Vier

Die deutschen Nordischen Kombinierer waren bereits im Dezember in prächtiger Verfassung. Vinzenz Geiger setzte sich in Lillehammer in einem packenden Schlussspurt im Fotofinish vor Julian Schmid durch.

