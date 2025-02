Fünfter Saisonsieg in Otepää: Geiger sprintet Riiber davon

Vinzenz Geiger siegt auch in Otepää (Archiv).

Im estnischen Otepää gewann der 27 Jahre alte Geiger ein packendes Rennen vor Riiber, der am Freitag im Massenstart triumphiert hatte.

Geiger 0,7 Sekunden vor Riiber

Im vorletzten Rennen vor der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) führte der Seefeld-Triple-Sieger Geiger bereits überraschend nach dem Springen knapp vor Riiber. Das Duo bestimmte dann mit großen Vorsprung das Geschehen in der Loipe, belauerte sich.

Schmid und Rydzek in den Top 10

Platz drei sicherte sich am Samstag Riibers Landsmann Jens Luraas Oftebro (+10.9 Sekunden) vor Julian Schmid (+15,9). Auch Johannes Rydzek (beide Oberstdorf) lief als Sechster in die Top 10.

Die deutschen Kombinierer hatten auf der Schanze eine Glanzleistung abliefert. Fünf DSV-Athleten lagen zur Halbzeit unter den besten acht, drei unter den Top vier. Vom Top-Quintett konnten in der Loipe allerdings nur Geiger und Schmid anknüpfen.

