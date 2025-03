Nordische Kombination: Bronze für Geiger, Riiber triumphiert

Geiger verhindert rein norwegisches Podest

Riiber mit sicherem Vorsprung zu Gold

Riiber, der am Ende der Saison aus gesundheitlichen und familiären Gründen mit nur 27 Jahren seine Karriere beendet, schaffte in seinem letzten großen Einzelrennen den ersehnten großen Abschluss. Dieser geriet am Samstag nie in Gefahr, nach einem Traumsprung war Riiber mit 1:14 Minuten Vorsprung in den abschließenden 10-km-Langlauf gegangen.