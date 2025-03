Nordische Ski-WM: Elf DSV-Medaillen und ein großer Skandal

Ein Betrugsverdacht hat das Finale der Nordischen Ski-WM überschattet: Nach der Großschanzen-Entscheidung der Skispringer wurden der ursprüngliche Silbergewinner Marius Lindvik und Johann Andre Forfang von Gastgeber Norwegen wegen Manipulation ihrer Sprunganzüge disqualifiziert. Unberührt von der Disqualifikation blieben die sieben von 13 Goldmedaillen, die Norwegen in diesen Tagen im Skispringen und der Nordischen Kombination gewonnen hat. Doch ein Schatten bleibt.

Der Sieg des Slowenen Domen Prevc auf der Großschanze gerät bei der WM in Trondheim zur Nebensache. Weil Marius Lindvik seinen Anzug manipulierte, verliert der Norweger Silber.

Deutsche Bilanz zufriedenstellend

Die deutsche WM-Bilanz von elf Medaillen (einmal Gold, viermal Silber, sechsmal Bronze) in 31 Entscheidungen kann sich durchaus sehen lassen. Zwar wurde die Rekord-Bilanz der WM 2023 im slowenischen Planica von zwölf Medaillen (drei Gold, sechs Silber, drei Bronze) in 24 Entscheidungen verpasst.

Was von der WM in Trondheim bleibt? Das wechselvolle Wetter mit jeder Menge Regen und die Begeisterung der Zuschauermassen mit über 500.000 Fans. "Krass. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen", sagte Skilangläufer Friedrich Moch.