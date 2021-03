In den Distanzrennen waren die Deutschen auch wegen Materialproblemen chancenlos. Trotzdem bleibt das Ziel, in den Staffeln am Donnerstag und Freitag in die Top 6 zu laufen. Und in den Einzelrennen hofft Katharina Hennig über 30 km auf einen Top-10-Rang. Die Favoriten kommen aus Norwegen, Schweden (Frauen) und Russland (Männer).