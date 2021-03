Auf eines kann man sich bei dieser Nordischen Ski-WM in Oberstdorf fast immer verlassen: Die Sonne strahlt vom Himmel und sorgt für tolle Fernsehbilder von diesem größten Sportevent in Deutschland in Corona-Zeiten. In der sportlichen Zwischenbilanz des deutschen Teams bei Halbzeit dieser Heim-Titelkämpfe findet sich dagegen neben Licht auch viel Schatten.