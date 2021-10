Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr erstes Etappenziel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick erreicht und die WM-Teilnahme vorzeitig unter Dach und Fach gebracht - als erste Mannschaft überhaupt in der weltweiten WM-Qualifikation. Nach dem 4:0-Sieg in Nordmazedonien ist die DFB-Elf in ihrer Gruppe nicht mehr von Platz eins zu verdrängen - auch, weil gleichzeitig Armenien gegen Rumänien nicht gewann, sondern 1:2 verlor.