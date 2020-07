Boykottbewegungen gehörten von jeher zur Geschichte der Olympischen Spiele. So gab es vor 1936 in Berlin starke Kräfte in den USA, die dem NS-Regime die Propaganda-Bühne verweigern wollten. 1976 in Montreal verzichteten viele afrikanische Staaten wegen des Konflikts um das Apartheid-Regime in Südafrika auf die Teilnahme.