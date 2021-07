Doch es wurden Flussläufe in der der Stadt, die Natur, die Fischer ruiniert. Das sieht man an der Nihonbashi: Die historische Brücke ist der traditionelle Nullpunkt Japans, zu der alle Fernstraßen bemessen werden. Von wo aus man einst malerisch den Berg Fuji erblickte, schaut man heute auf die Unterseite einer sechsspurigen Autobahn. Das ist ungefährt so, als hätte man die A8 über den Münchener Marienplatz gebaut.