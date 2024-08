Olympia 2024: Deutsche 3x3-Basketballerinnen auf Erfolgskurs

In Paris sind die deutschen 3x3-Basketballerinnen dabei, genauso wie die Fünf-gegen-Fünf-Hallennationalmannschaft , auch sie zum ersten Mal überhaupt. Und nun stehen die wilden Vier vom 3x3 im Halbfinale - und die Kolleginnen haben in der Halle die Viertelfinalteilnahme sicher. Der deutsche Frauen-Basketball schiebt sich in Paris ins Rampenlicht.