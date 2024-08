Olympia 2024: Was ist für die Abschlussfeier geplant?

Die Stadt Paris teilte mit, dass Schauspieler Tom Cruise bei der Schlussfeier erwartet wird. Nach Informationen der französischen Zeitung "Le Parisien" ist Cruise an der symbolischen Übergabe der olympischen Flagge nach LA beteiligt. Der amerikanische Actionstar soll einen Stunt an der Fassade des Stade de France planen und zuvor schon eine Szene rund um den berühmten "Hollywood"-Schriftzug in Los Angeles gedreht haben. Berichte gab es in Frankreich auch über Auftritte der französischen Bands Air und Phoenix.