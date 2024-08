Olympia 2024: Friedrich feiert Silber im Bahnrad-Sprint

Friedrich, die in der Qualifikation am Freitag einen Weltrekord (10,029 Sekunden) aufgestellt hatte, musste sich in zwei Läufen deutlich der neuseeländische Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews geschlagen geben. Die zweimalige Sprint-Weltmeisterin Emma Hinze war am Samstag im Viertelfinale ausgeschieden und dabei an Andrews gescheitert. Die Cottbuserin wurde Sechste. Im Keirin hatten Hinze (5.) und Friedrich (7.) die Medaillenränge verfehlt.