Olympia 2024: DBB-Team sichert sich Gruppensieg

Nach Deutschlands Siegen gegen Japan und Brasilien ging es am Freitag zwar "nur" um Platz eins in der Gruppe, die Luft brannte trotzdem. In einer Atmosphäre, die eines Champions-League-Spiels im Fußball würdig gewesen wäre, engten die Deutschen Wembanyamas Kreise früh ein und führten den Gegner in der ersten Halbzeit phasenweise vor.