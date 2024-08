Olympia Basketball: Mit mentalen Wunderkräften zu Gold

Auf den Sieg, auf diese nervenaufreibenden letzten Sekunden, folgt erstmal kein ausgelassener Jubel, kein Hopsen und Tanzen. Das muss warten. Die vier Frauen stehen in inniger Umarmung ganz still in der Pariser 3x3-Arena, in der sie in den letzten Tagen so überraschend aufgetrumpft haben. Um sie herum tobt das Publikum auf den voll besetzten Rängen, in der ersten Reihe steht Dirk Nowitzki und beklatscht die Kolleginnen enthusiastisch.