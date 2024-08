Olympia 2024: Laura Ludwig beendet Karriere nach Saison

Nun sei "die Last" abgefallen, sagte Ludwig am Samstagabend. Die 38-jährige fügte etwas scherzhaft hinzu: "Ich bin einfach langsam alt und muss den jungen Leuten das mal überlassen."

Bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) will Ludwig noch an den Start gehen. Vorher stehen noch die Europameisterschaften in den Niederlanden (13. bis 18. August) und ein Elite16-Turnier auf der Pro Tour in Hamburg (21. bis 25. August) an.