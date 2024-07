Olympia 2024: Bleibt Boxen doch olympisch?

Boxen verfügt bei den Olympischen Spielen in Paris über ein trauriges Alleinstellungsmerkmal. Die anderen 31 in Frankreich ausgetragenen Sportarten werden federführend vom jeweiligen Weltverband organisiert. Um die Boxwettkämpfe jedoch kümmert sich wie bereits in Tokio vor drei Jahren das Internationale Olympische Komitee (IOC) selbst.