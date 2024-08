Olympia 2024: Boxerin Khelif klagt gegen Hasskommentare

Die algerische Box-Olympiasiegerin Imane Khelif kämpft jetzt vor Gericht gegen Hasskommentare im Internet. Wie ihr Anwalt Nabil Boudi an diesem Samstag schriftlich mitteilte, habe er bereits am Freitag wegen schwerer Belästigung im Netz "eine Strafanzeige eingeleitet". Khelif sah sich bei den Olympischen Spielen in Paris tagelang einer Debatte um ihr Geschlecht ausgesetzt.