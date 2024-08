Olympia 2024: Bach verteidigt Teilnahme der Boxerin Khelif

Boxen steht für die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 auf der Kippe. Bach versicherte zwar, dass er Boxen unbedingt im Programm halten wolle, dafür brauche das IOC aber einen "verlässlichen Partner". Der neue Verband World Boxing will es versuchen. "Es liegt an ihnen, sich zu entscheiden", ob ihre Sportler in L.A. um Medaillen kämpfen können, sagte Bach in Richtung der nationalen Boxverbände.