Olympia 2024: USA fertigen DFB-Frauen ab

In einer turbulenten ersten Halbzeit war es DFB-Stürmerin Lea Schüller , die die erste Top-Chance der Partie hatte. Ihr Versuch in bester Position geriet jedoch zu unplatziert und konnte pariert werden. Auf der Gegenseite schlug dann in der 10. Minute Sophia Smith zu, nachdem sie sich im Rücken von Giulia Gwinn davongestohlen hatte und zum 1:0 für die US-Amerikanerinnen einschob.