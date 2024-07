Am Sonntag war die DFB-Auswahl von Frankfurt nach Marseille geflogen. Nach dem Auftakt gegen Australien trifft die Nationalmannschaft am 28. Juli (21 Uhr) auf Rekord-Olympiasieger USA und am 31. Juli (19 Uhr) in Saint-Etienne auf Sambia. Bei allen Spielen hat Hrubesch bereits seinen Nachfolger Christian Wück auf der Tribüne dabei.