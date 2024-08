Olympia 2024:

Mit einem Sonderzug sind viele deutsche Athleten von den Olympischen Spielen in Paris nach Köln gereist. Dort wurden sie von ihren Fans empfangen und ihre Erfolge gefeiert.

Acht Waggons sind es, die vom Gare du Nord in Paris in einem Sonderzug die deutschen Olympioniken Richtung Deutschland fahren. "99 Luftballons" spielt eine Musikkapelle am Gleis. Viele Sportlerinnen und Sportler schlafen auf der rund vierstündigen Zugreise, offenbar gab es die ein oder andere Party nach der Abschlussfeier.