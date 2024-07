Olympia-Eröffnungsfeier: 5 Dinge, auf die es zu achten gilt

Dieses Geheimnis wird gut gehütet. Gerüchte gibt es aber einige. So soll die in Frankreich verehrte Céline Dion in Paris sein, genau wie Megastar Lady Gaga. Dion hatte krankheitsbedingt alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer "Courage World Tour" in Europa abgesagt. Sollte sie bei der Zeremonie singen, wäre das für sie und ihre Fans daher ein ganz besonderer Moment.