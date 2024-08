Olympia 2024: Peaty übt Kritik am Essen - "Würmer im Fisch"

Peaty hatte in Paris mit einer Corona-Infektion zu kämpfen. Der Weltrekordhalter über 50 und 100 Meter Brust gewann Silber im 100-Meter-Rennen. Nun will er eine Pause vom Schwimmen machen. Ob er seine Karriere bis zu den kommenden Olympischen Spielen in Los Angeles fortsetzt, ist offen. Die Beckenschwimmwettkämpfe in Paris sind am Sonntag zu Ende gegangen.