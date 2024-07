Olympia 2024: Erfolgreicher Auftakt für DFB-Frauen

Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem Sieg ins olympische Turnier gestartet. Das Team von Trainer Horst Hrubesch besiegte die Mannschaft aus Australien in Marseille souverän mit 3:0 (1:0).

Die Tore für die DFB-Frauen gegen den WM-Vierten erzielten Martina Hegering in der 24. Minute, Lea Schüller legte in der 64. nach und Jule Brand krönte ihre tolle Leistung mit dem 3:0 in der 68. Minute.