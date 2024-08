Olympia 2024: Torfrau Berger rettet Fußball-Frauen Bronze

Horst Hrubesch hat seine letzte große Mission erfüllt und geht mit Olympia -Bronze in Trainer-Rente. Giulia Gwinn mit ihrem Elfmeter in der 65. Minute und Torhüterin Ann-Katrin Berger, die in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter von Alexia Putellas hielt, waren die Matchwinnerinnen im Spiel um Platz 3 gegen Spanien.