Vlado Stenzel wird 90: Wie er den Handball revolutionierte

Das Foto wirkt wie inszeniert. Es erweckt den Eindruck, als trage der damalige Handball-Bundestrainer Vlado Stenzel einen Heiligenschein. Die massenhaft publizierte Aufnahme zeigte den Kroaten am 20. November 1976 in der rumänischen Provinz in Ploesti tatsächlich beim Aufwärmen der Torleute. Der Fotograf drückte zufällig ab, als einer der Spieler mit seinem hellen Trainingsanzug hinter ihm stand und so Stenzels Kopf hell umrahmte.