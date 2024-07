Olympia 2024: Medaillenchancen und DFB-Frauen gegen USA

Am ersten Olympia-Sonntag (ab 08:15 Uhr live im ZDF ) wollen die Schützen Christian Reitz und Robin Walter überraschen. Drei Jahre nach ihrem Gold-Coup in Tokio geht Kanutin Ricarda Funk wieder in den Wildwasserkanal. Am Abend können die Fußballerinnen im Top-Match gegen die USA vorzeitig das Weiterkommen in der Vorrunde klar machen. Hier geht's zu den Olympia-Livestreams des Tages.