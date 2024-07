Olympia live: Das bringt der erste Wettkampftag in Paris

Argentinien peilt in Paris die dritte Goldmedaille nach 2004 und 2008 an. Das erste Gruppenspiel bestreitet Argentinien gegen Marokko (Spielbeginn 15 Uhr). Im Parallelspiel will Spanien gegen Usbekistan seiner Favoritenrolle gerecht werden. Die Iberer gewannen bei den Spielen 2021 Silber hinter Brasilien. Das bislang einzige Olympia-Gold gab es für Spanien bei den Heim-Spielen in Barcelona 1992.