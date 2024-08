Olympia 2024: Leichtathletin Gesa Krause: Lolas Mama rennt

Bei der EM in Rom folgte im Juni die Silbermedaille . Nachdem "der kleine Wurm", wie Krause Tochter Lola nennt, auf der Welt war und "unser Leben vollends auf den Kopf gestellt hat", habe sie sich Schritt für Schritt zurückgekämpft, über diverse Trainingslager in insgesamt fast fünf Monaten in aller Welt und gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Partner Robert Blumentritt.