Olympia live 2024: Das bringt der Olympia-Montag

Mit einigen Medaillenhoffnungen geht das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in den zehnten Wettkampftag am Montag. Die Bahnrad-Sprinterinnen sind auf dem Holzoval favorisiert, Lukas Dauser hofft trotz Handicap auf eine Medaille am Barren und die 3x3-Basketballerinnen wollen ihre Siegesserie auch in den K.o.-Spielen fortsetzen.