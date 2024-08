Das bringt der Olympia-Freitag in Paris: Handball und mehr

Darja Varfolomeev ist erst 17 Jahre alt, doch in der Rhythmischen Sportgymnastik ist die Teenagerin die große deutsche Gold-Hoffnung (14.30 Uhr, ZDF-Livestream ). In der Mehrkampf-Qualifikation musste die gebürtige Russin zwei kleine Patzer verkraften, an der Favoritenrolle der Weltmeisterin ändert das wenig.