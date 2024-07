Olympia-Silber für Judoka Miriam Butkereit

"Surreale" Medaille für Miriam Butkereit

Erster großer internationaler Erfolg für Butkereit

Mit Sieg über Polleres ins Finale

Auf dem Weg in den Endkampf hatte alles gepasst: Nach dem Freilos in Runde eins bezwang die Bundespolizistin, die in der Olympia-Vorbereitung noch von einem Innenbandriss und einer Gehirnerschütterung ausgebremst wurde, jeweils per Ippon erst die Australierin Aoife Coughlan und dann Gabriella Willems aus Belgien.