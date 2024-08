Olympia 2024: Bolls internationale Karriere ist beendet

Die belgische Triathletin Claire Michel hat sich beim Einzelrennen am vergangenen Mittwoch beim Schwimmen in der Seine nicht mit dem E.Coli-Virus infiziert. "Bluttests haben ergeben, dass ich mich mit einem Virus infiziert habe (nicht mit E. Coli)", teilte sie auf Instagram mit. Sie fügte hinzu, dass sie "drei Tage lang unter Erbrechen und Durchfall litt, was mich ziemlich leer machte". Nach der Erkrankung von Michel hatte Belgien seine Mannschaft vom Mixed-Wettbewerb am Montag zurückgezogen.