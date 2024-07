Olympia 2024: Mieke Kröger - wie ein Stahlrad Beine macht

Wenn alles nach Plan läuft, wird die 31 Jahre alte Radsportlerin in Frankreichs Hauptstadt aber vor allem sportlich auf sich aufmerksam machen - und das gleich doppelt. Denn zu ihrer dritten Olympia-Teilnahme hat sich Kröger einen Traum erfüllt: Sie will auf der Bahn versuchen, mit dem deutschen Quartett den Sieg in der Mannschaftsverfolgung von 2021 in Tokio zu wiederholen. Und auch im Einzelzeitfahren auf der Straße (Samstag, 14.30 Uhr / ZDF-Livestream ) will sie um eine Medaille kämpfen.