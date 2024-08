Olympia 2024: Dressur-Equipe verzaubert in Versailles

Deutschlands Reiter haben bei den Olympischen Spielen in Paris die nächste Goldmedaille eingefahren. Die Dressur-Èquipe mit Startreiter Frederic Wandres mit Bluetooth, Isabell Werth auf Wendy und Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera machten es zwar am Ende nochmal spannend, holten aber dennoch in einem Wimpernschlagfinale vor der tollen Kulisse in Versailles die Goldmedaille. Am Montag schon hatte Vielseitigkeitsreiter Michael Jung schon Gold geholt.