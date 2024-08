Olympia 2024: Cas prüft Fall von indischer Ringerin Vinesh

Indische Ringerin 100 Gramm zu schwer

Die 29-Jährige hatte am Dienstag als erste indische Ringerin ein olympisches Finale erreicht. Beim Wiegen am Morgen des zweiten Wettkampftages war sie nach Angaben des indischen Teams aber 100 Gramm schwerer als die erlaubten 50 Kilogramm. Damit war sie trotz aller Bemühungen mit Sauna, Essensverzicht und sogar einem Haarschnitt geringfügig zu schwer und durfte nicht antreten.

Ringerin trat nach Drama zurück

Es sei der Ad-hoc-Abteilung des Cas nicht möglich gewesen, in der Kürze der Zeit bis zum Finale am Mittwochabend eine Entscheidung über den Protest des indischen Teams zu treffen, teilte der Sportgerichtshof weiter mit. Der Beklagte, in dem Fall der Ringer-Weltverband UWW, hätte zuerst angehört werden müssen. Das wird nun nachgeholt. Vinesh darf nach dem Drama also noch mal hoffen.