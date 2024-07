Duponts Spezialauftrag bei Olympia: Rugby-Gold für Frankreich

Auf die Sommerspiele in Paris wartet damit schon am Samstag - dem ersten offiziellen Wettkampftag nach der Eröffnungsfeier - der erste Stimmungshöhepunkt: Am Nachmittag steigen im Nationalstadion von Saint-Denis zunächst die Halbfinals zwischen Frankreich und Südafrika (Beginn 15:30 Uhr) sowie Titelverteidiger Fidschi und Australien (16 Uhr). Am Abend dann folgt das Finale (19:45 Uhr).