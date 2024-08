Ringer Schan Belenjuk: Im Namen des Parlaments

Bei Olympia vereint er beide Jobs, indem er seine Teilnahme als patriotischen PR-Auftrag versteht. Dabeisein ist nicht alles für ihn, und auch sportlicher Erfolg kommt nicht an erster Stelle. Es geht um Dabeisein und die Bühne zu nutzen, um so oft und so breit wie möglich auf die Gräuel in der Heimat aufmerksam zu machen.