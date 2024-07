Olympia 2024: Spektakuläres Foto beim Surfen auf Tahiti

Medina, ein Kumpel von Fußball-Superstar Neymar , qualifizierte sich mit seinem fesselnden Wellenritt für das Viertelfinale. Dabei setzte sich der 30-Jährige gegen den Japaner Kanoa Igarashi durch, was dem Sieg eine besondere Note verlieh. Bei den Spielen vor drei Jahren in Tokio war Medina - Spitzname "Der Magier" - im Halbfinale an Igarashi gescheitert. Am Ende gab es Platz vier für den Brasilianer und Silber für den Japaner. "Nun habe ich meine Revanche", sagte Medina