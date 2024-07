Olympia 2024: Ni Xia Lian und ihr Erfolgsrzept

Sie landete zunächst in Deutschland , wo sie für Bayer Uerdingen in der zweiten Liga antrat, und bald in Luxemburg. Dort wollte man sie ursprünglich als Trainerin haben, doch ihre Qualitäten als Spielerin waren so gut, dass sie in der Herrenliga an den Start ging. 2000 gewann sie die Europameisterschaft und stand bisweilen unter den Top Ten der Weltrangliste. Tischtennis war mittlerweile olympisch geworden. In Sydney 2000 kam sie zu einer Olympiateilnahme, mit der sie nie gerechnet hätte.