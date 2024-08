Olympia 2024: Deutsche Volleyballer scheitern an Frankreich

Mit einer starken Leistung hatte die Mannschaft von Trainer Michal Winiarski den Gastgeber bereits am Rande einer Niederlage. Doch nach der Viertelfinal-Pleite 2012 in London war am Ende auch beim Olympia-Comeback in Paris in der Runde der besten acht Schluss. 25:18, 28:26, 20:25, 21:25 und 13:15 lauteten die nackten Zahlen eines weiteren Volleyball-Krimis über anderthalb Stunden.