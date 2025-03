Umstrittener Olympia-Bau: Bahnfrei für Eiskanal in Cortina?

In den nächsten Monaten wird der noch recht trist wirkende Eiskanal verkleidet. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für den 5. November geplant. Nach der finalen Abnahme stehen dann ein Bob- und Skeleton-Weltcup sowie ein Test-Wettkampf im Rennrodeln an, bevor auf der Bahn in Cortina um Olympia-Gold gekämpft werden soll.