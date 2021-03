Am Montagnachmittag räumte das Internationale Olympische Komitee einen Fehler ein. In der Tat habe es im Februar 2021 kein weiteres Meeting zwischen dem IOC und dem DOSB gegeben. "Das war ein Versehen in unserer ersten Darstellung, die sich auf die Januar-Meetings mit dem DOSB und Herrn Mronz bezog", hieß es weiter.