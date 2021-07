Mit Ludwig und Hausding fiel die Entscheidung auf zwei Athleten mit reichlich Olympia-Erfahrung - und mit großen Erfolgen. Insbesondere Ludwigs Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro an der Seite von Kira Walkenhorst ist unvergessen. In Tokio wird die 35-Jährige mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch an den Start gehen.