Olympia: Bundesregierung macht ernst mit Bewerbungsplänen

Am 7. Dezember will der DOSB bei seiner Mitgliederversammlung in Saarbrücken weitere Schritte beschließen. "Wir werden sicherlich in der ersten Hälfte von 2025 uns erklären, wer ist Bewerber, was machen wir und wie gehen wir da voran", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert am Samstag im aktuellen sportstudio